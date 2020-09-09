Лукашенко не будет иметь властных полномочий после 5 ноября — Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала все страны определить, как они будут относиться к Лукашенко после 5 ноября, когда завершается срок его пятилетней каденции.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом она сказала во время Экономического форума в польском Карпаче (юго-запад Польши).

«Лукашенко не будет иметь властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы”,- заявила она.

В то же время Тихановская подчеркнула, что Россия является соседом Беларуси, страны имеют тесные экономические отношения, а потому надо с ней иметь хорошие отношения.

«Нас объединяют торговые отношения и сейчас мы не может отвернуться от России. Она всегда будет нашей соседкой и должны иметь с ней хорошие отношения, это очевидно”,- сказала Тихановская.

Она отметила, что осознает о какой помощи Лукашенко попросил у Путина и получил ее.