Лукашенко хочет, чтобы участники протестов возместили ущерб

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участники акций протеста должны полностью компенсировать тот ущерб, который был нанесен городскому хозяйству Минска во время прошлогодних выступлений.

«Вот хождение этих «протестунов», ломали, крошили… Компенсировали ли они городу то, что сломали? Компенсировали ли они вот эти свои деяния, это же денег стоило все восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть», — сказал он, принимая во вторник с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня». При этом президент добавил, что по прошествии прошлого года, «особенно этих бурных событий», надо сделать выводы и извлечь уроки. (ТАСС)