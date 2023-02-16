Беларусь увеличит армию с 75 тыс. человек до полумиллиона и вступит в войну с Украиной на стороне России, если украинские силы совершат «агрессию» против Минска, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию», — заявил Лукашенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в Беларуси только в условиях мирного времени численность армии составляет 75 тыс. человек. Но «в условиях войны» он пообещал «в несколько этапов» нарастить численность войск до полумиллиона человек.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не собираются объявлять мобилизацию, но к войне готовятся «в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия».

«Война никому не нужна. Пока сегодня нет расширения этой агрессии, давайте договариваться о мире», — предложил президент Беларуси. По его мнению, сейчас для Украины сложились «более выгодные условия», чтобы заключить мир. При этом Лукашенко отметил, что хотел бы оказаться за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта, где бы они ни проходили.