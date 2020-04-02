Лукашенко боится, что коронавирус используют как попытку поделить мир без войны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подозревает, что некоторые глобальные игроки могут использовать коронавирус и вызванный им мировой экономический кризис в своих личных интересах, цитирует его БелТА.

Он рассказал, что в последнее время многие стали задумываться о том, что будет после пандемии коронавируса. Лукашенко уверен, что мир изменится. Но, как уточнил политик, его тревожит мысль, что «коронавирусный психоз» может стать для кого-то попыткой поделить мир без войны.

«Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?» — задал риторический вопрос Лукашенко.

Президент признался, что его беспокоит будущее страны, поэтому он пытается смотреть дальше.

«Где будет наше место в этом мире? <…> Боюсь, чтобы нас не переделили без войны», — резюмировал он.