Сложно комментировать откровенную ложь. Особенно, если за нею стоят страшные трагедии, тысячи погибших, в том числе стариков, женщин и детей, огромное количество разрушенных городов, сел и судеб. Все это — результат войны, которую Россия объявила всему цивилизованному миру, существующему миропорядку, международному праву. Все это — результат войны, которую Россия более восьми лет ведет на земле Украины.

И в этом смысле представляют определенный интерес заявления, которые президент РФ Владимир Путин сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Он, в частности, заявил, что «Россия ничего не начинала с точки зрения военных действий в Украине». По его словам, Москва пытается закончить то, что началось в 2014 году. Одних этих заявлений достаточно, чтобы понять, насколько лживы «причины», прикрываясь которыми Россия совершила и продолжает совершать преступления против Украины.

По сути, Владимир Путин признал открытое и незаконное вмешательство РФ во внутренние дела Украины. Ведь, «Революция Достоинства», закончившаяся бегством в Ростов экс-президента Украины Виктора Януковича, как ни крути, это сугубо внутреннее дело Украины. Но, РФ решила использовать события того времени как «повод» для реализации своих давних планов. Чем, кстати, доказала, что Янукович был ее ставленником в Украине, по сути управляя страной так, как того хотели в Кремле.

Идем далее. Аннексия Крыма — уже преступление. Это силовой захват части территории чужого государства, присоединение ее РФ. Аннексия Крыма изолировала регион от остального мира. ЕС запретил импорт продуктов, произведенных в Крыму или Севастополе, и инвестиции в эти регионы. США, Канада и Украина также ввели экономические санкции в отношении физических и юридических лиц, работающих в Крыму. Из-за того, что западные компании не работают в регионе, ряд западных товаров и услуг в Крыму недоступен. Из-за санкций даже некоторые российские фирмы из сферы банковского дела и связи отсутствуют на полуострове.

Санкции, введённые против России в том числе и за аннексию Крыма, привели к различным негативным экономическим последствиям: в частности, одно из исследований оценивает потери российских компаний от санкций в 4,2% ВВП. При этом, аннексию Крыма, «присоединение» его к РФ признали Армения, Боливия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. Представители этих стран объявили о признании результатов псевдореферендума в Крыму, проведенного весной 2014 года, и поддержали тогда Россию в ООН во время голосования по “крымской” резолюции.

Азербайджан, как известно, всегда открыто и твердо стоял на позиции признания территориальной целостности Украины. В целом же, перед нами открылась картина очевидного краха планов РФ по признанию миром аннексии Крыма. Плюс, были очевидны и экономические потери от этого шага. И они растут каждый день. Потому, что Крым всегда был дотационным регионом. Стало быть, средств на его содержание уходит много. А их, этих средств, у РФ становится все меньше.

И тут мы приходим к еще одной лжи, которую распространяет лично Владимир Путин. На вопрос, что Россия приобрела и что потеряла из-за войны в Украине, он заявил: «Уверен, ничего мы не потеряли. Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета. Поляризация пойдет только на пользу. Все ненужное и вредное будет отторгнуто. Будем только набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги в этом направлении направлены на укрепление суверенитета. А второе и самое главное. Хочу подчеркнуть это еще раз. Это часто звучит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить».

Как видим, снова имеет место попытка переложить все с больной головы на здоровую, выставив Россию, которая является страной-оккупантом, едва ли не в качестве жертвы оккупации. При этом, естественно, Владимир Путин, как и любой иной политик в РФ, не сможет указать, какие именно территории этой страны оккупировала или аннексировала Украина. А вот сравненный с землей, некогда цветущий украинский Мариуполь — он виден всему миру.

Весь мир видит и то, во что по вине России превращен Донецк. Город, по праву считавшийся одним из красивейших в Украине, где проводился финал Лиги Европы по футболу, сейчас превращен в город, население которого судорожно ищет еду и воду. Российские оккупанты разрушили огромное количество школ, больниц, жилых домов в Николаеве, Харькове, Одесской области, Днепре, Кривом Роге, Буче, Ирпене. Да о чем говорить, если Россия бомбила Киев — «мать городов русских»?!

Да, родной город Путина, то есть Санкт-Петербург, как и Москву и иные крупные российские города, никто в ответ не бомбил. Только в этом плане, в плане спокойствия жителей этих российских городов, можно говорить в том плане, что «ничего мы не потеряли». Но, делая такое заявление, президент РФ и Верховный Главнокомандующий этой страны, проявляет открытое неуважение к своим же военнослужащим.

Просто напомню, что по состоянию на 7 сентября, по данным украинской стороны, потери российских оккупационных войск составили 50 610 человек. Это намного больше, чем СССР потерял за многие годы войны в Афганистане. А ведь помимо убитых есть еще и огромная, исчисляемая десятками, если не сотнями тысяч, армия раненых российских военнослужащих! Говорить, что «мы ничего не потеряли», как и «мы еще ничего не начинали с военной точки зрения», имея такие колоссальные людские потери — абсурд и ложь.

Также имеет смысл напомнить о колоссальных потерях РФ в военной технике. Она уже потеряла 2097 танков и 4520 боевых бронированных машин! Россия потеряла 300 РСЗО, 156 средств ПВО, 237 самолетов, 208 вертолетов. Россия потеряла флагман своего Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва». Уничтожение «Москвы» стало самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной. По предположению Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн долларов.

Потеряв «Москву», Черноморский флот РФ перестал быть флотом, превратившись во флотилию. Как, при таких колоссальных потерях в военной технике, можно утверждать, что РФ ничего не потеряла?! Вопрос риторический. А счет потерь РФ в Украине растет день за днем. И восстановить многие потери ей просто не удастся никогда. Как не удастся ей никогда уже восстановить статус «второй армии мира». Над этим мифом российской пропаганды уже смеются везде.

А что означает потеря страха перед военной мощью России? Утрату ею политического могущества. И сейчас мы уже видим, что даже традиционные союзники РФ, в том числе и Армения, делают очевидные шаги в сторону сближения с Западом. Россия уже гордится укреплением отношений с Ираном и рядом африканских государств. Дожили, как говорится!

При этом, Россия погружается в болото экономических проблем. Агентство Bloomberg получило в свое распоряжение копию закрытого доклада для руководства РФ, который обрисовывает реальное положение дел в российской экономике. Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией по мере усиления влияния санкций США и Европы. Самой большой удар придется по отраслям, на которые годами опиралась экономика РФ.

Как отмечает агентство, документ стал результатом многомесячной работы чиновников и экспертов, пытающихся оценить истинное влияние экономической изоляции РФ из-за вторжения в Украину, — и он рисует куда более «мрачную картину», чем официальные заявления. Два из трех сценариев в отчете показывают, что падение экономики ускорится в 2023 году, а к довоенному уровню она вернется только в конце десятилетия или даже позднее.

«Инерционный» сценарий прогнозирует падение экономики РФ в 2023 году на 8,3% по сравнению с 2021 годом и на 6% в 2024 году. «Стрессовый» сценарий предполагает падение ВВП на 11% в 2023-м и на 11,9% в 2024-м годах по сравнению с 2021-м. Все сценарии предполагают усиление давления санкций, к которым, вероятно, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа ударит и по способности Кремля обеспечивать внутренний рынок.

Помимо санкций, которые уже охватывают около четверти российского импорта и экспорта, в отчете подробно описано, как Россия сталкивается с «блокадой», которая «затронула практически все виды транспорта». Давление на экономику РФ усиливают технологические и финансовые ограничения. По оценкам отчета, до 200 тыс. IT-специалистов могут покинуть страну к 2025 году. Такой вот расклад.

Плюс, главы дипломатий стран Евросоюза договорились приостановить действие Соглашения об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам. Но даже их наличие не означает, что гражданин РФ может автоматически въезжать в ту или иную страну. В частности, Латвия, Литва и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Беларуси, официально объявят об этом в ближайшие дни, заявляет глава латвийского МИД.

Исключения из запрета на въезд сделают для россиян — водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам: «Обладатели шенгенских виз из РФ и Беларуси не смогут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран». Как, имея все это, такой пласт огромных, неразрешимых во многих случаях проблем, можно говорить, что «ничего мы не потеряли»?! Ответ на этот вопрос знает только президент России.