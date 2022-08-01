По словам дипломата, «таких кораблей будет несколькоприняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает в понедельник украинское издание «Новое время».

По словам дипломата, «таких кораблей будет несколько». На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые «управляют кораблем и оружием».

Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли. «Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества», — цитирует издание дипломата. Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины.