Лондон проведет новую экспертизу вопроса об участии Huawei в развертывании сетей 5G

Великобритания проведет новую экспертизу роли китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

Всесторонним изучением этого вопроса займется, по ее данным, Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящий в британскую спецслужбу электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании — Government Communications Headquarters, GCHQ).

«Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение», — заявил официальный представитель NCSC. «После того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении Huawei, NCSC внимательно рассмотрит любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети», — добавил он.

Как проинформировала ранее газета The Daily Telegraph, правительство Великобритании сведет к нулю роль этой китайской компании в развертывании сетей 5G в королевстве, а к 2023 может полностью прекратить использование ее продуктов в британской инфраструктуре связи. Планы необходимых для этого шагов распорядился разработать премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Он по-прежнему хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены. Профильным структурам поручено как можно быстрее подготовить план уменьшения роли Huawei», — сказал знакомый с ситуацией источник.(ТАСС)