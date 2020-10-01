Лондон представил план «политической войны» против «авторитарных врагов»

«Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия «политической войны» направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира», — говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.