Лондон представил план «политической войны» против «авторитарных врагов»

Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер представил план ведения «политической войны» против ее якобы «авторитарных противников».
«Наши авторитарные противники рассматривают стратегический контекст как продолжающуюся борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, которые не ограничены никаким различием между миром и войной. Эти режимы полагают, что они уже вовлечены в интенсивную форму конфликта, который носит преимущественно политический характер, нежели кинетический. Их стратегия «политической войны» направлена на подрыв сплоченности, экономической, политической и социальной устойчивости и на борьбу за стратегическое преимущество в ключевых регионах мира», — говорится в заявлении Картера, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В числе стран, якобы использующих подобные методы, Картер называет Россию, Китай, КНДР и Иран.(РИА Новости)
| 2020-10-01T13:41:34+04:00 1 октября 2020, 14:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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