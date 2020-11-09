Лондон начал операцию для пресечения пропаганды против вакцины от коронавируса

Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), спецслужба электронной разведки, начал «наступательную операцию» для пресечения распространяемой государствами-противниками пропаганды против вакцины от коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, GCHQ использует инструментарий, разработанный для борьбы с дезинформацией и вербовочными материалами, распространяемыми террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «GCHQ было приказано уничтожить [выпады таких противников вакцины] в интернете, в социальных сетях, — заявил один из правительственных источников. — У них есть средства, которые они использовали для отслеживания и пресечения террористической пропаганды».

Правительство считает, что борьба с ложной информацией в этой сфере становится все более приоритетной задачей, поскольку перспективы создания надежной вакцины против коронавируса становятся все ближе, добавил источник The Times.

По словам другого источника, спецслужба электронной разведки получила разрешение на борьбу с дезинформацией, исходящей от государств-противников, большая часть которой, как утверждает он, исходит от России. Речь, в частности, идет об устранении враждебного контента и нарушении операций ответственных за него, включая шифрование их данных, чтобы они не могли получить к ним доступ, а также блокирование их общения друг с другом.(ТАСС)