Лондон может отказаться от ЧЕ по футболу

Состав городов-хозяев чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии COVID-19 был перенесен на лето 2021 года, может измениться. По информации The Times, Лондон, где должен состояться финал Евро, до сих пор не предоставил гарантий о готовности принять турнир. Также под вопросом оказались еще два города.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес свое заседание, которое должно было состояться 27 мая, на 17 июня. Причиной этого стало наличие организационных проблем, касающихся проведения чемпионата Европы.

Турнир изначально должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 соревнования перенесли на 11 июня — 11 июля 2021-го. Главная же особенность грядущего Евро находится под угрозой.

Впервые в истории матчи чемпионата должны пройти в 12 городах 12 стран. Среди «хозяев» первенства — Рим, Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Данный вариант был согласован исполкомом УЕФА еще в 2012 году, когда во главе организации стоял Мишель Платини. Однако из-за пандемии и последовавшего переноса чемпионата состав его городов-хозяев может заметно измениться. Накануне нынешний президент УЕФА Александер Чеферин, который, кстати, крайне скептически относится к идее организации турнира сразу в 12 городах, заявил, что под вопросом оказались три города. Какие именно — он не сказал.

«В принципе, идея осталась прежней — сохранить то же самое количество городов. На данный момент идут переговоры. С девятью «хозяевами» все нормально, но с тремя есть некоторые проблемы, которые мы будем обсуждать позднее. Мы принципиально хотим провести турнир в 12 городах, но если не получится, то готовы организовать Евро и в десяти, и в девяти, и в восьми», — цитирует Чеферина Beinsports.

По информации The Times, одним из проблемных городов является Лондон, который до сих пор не предоставил руководству УЕФА соответствующих гарантий. 90-тысячный британский стадион «Уэмбли», к слову, должен принять семь матчей континентального первенства — три встречи группового этапа, один матч 1/8 финала, полуфиналы и финал.

Также The Times сообщало о том, что в список трех городов, находящихся под вопросом, помимо Лондона, входит и Амстердам, где знаменитая «Йохан Круифф Арена» должна принять три встречи группового этапа и один матч 1/8 финала Евро.

О возможных организационных проблемах грядущего Евро сообщалось спустя чуть более недели после официального переноса чемпионата на лето 2021 года. Тогда Daily Mail, помимо Лондона, называл в числе проблемных городов Бильбао и Рим. На тот момент Испания и Италия являлись лидерами в Европе по количеству заболевших коронавирусом и по показателю смертности. По мнению британцев, экономическая обстановка в этих странах являлась недостаточно стабильной для проведения Евро.

В Риме до сих пор не дали официальных гарантий принятия матчей континентального чемпионата, а вот Бильбао данную проблему уже решил.

«Государственные власти предоставили УЕФА гарантии, что Бильбао готов принять матчи чемпионата Европы в 2021 году», — утверждает пресс-служба испанского оргкомитета турнира. (Газета.Ру)