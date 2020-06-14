Ливия призвала МУС расследовать факты массовых захоронений в Тархуне

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии призвало Международный уголовный суд (МУС) расследовать факты массовых захоронений в городе Тархуна, который долгое время использовался сторонниками Халифы Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу Триполи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Ливии в Фейсбук.

Согласно информации, глава МИД Ливии Мухаммед Сайале обратился с соответствующим посланием в Совбез ООН.

По его словам, количество выявленных в Тархуне общих могил возросло до 11. Он добавил, что некоторые из жертв наемников Хафтара, включая женщин и детей, были погребены заживо.

«Совбез ООН должен продемонстрировать решительную позицию относительно действий боевиков Хафтара в Тархуне, которые могут расцениваться в качестве преступления против человечности», — заявил Сайале.

Он подчеркнул, что события в Тархуне стали следствием игнорирования СБ ООН призывов занять принципиальную позицию в связи с атаками сил Хафтара на Триполи.

Ранее на западе Ливии обнаружено не менее восьми массовых захоронений с останками более 150 человек, в числе которых женщин и детей. Наличие массовых захоронения в районах, некогда подконтрольных наемникам Ливии, задокументировали и представители ООН. По мере отступления, наемники Хафтара жестоко расправлялись с неугодными и пленными.

Большая часть захоронений обнаружена в городе Тархуна, который долгое время использовался сторонниками Хафтара в качестве логистического центра для наступления на столицу Триполи.

Правительственные войска 5 июня вернули контроль над Тархуной и вскоре обнаружили на территории одной из городских больниц 106 трупов, в том числе детей.

На части тел присутствовали явные следы пыток.

В ходе поисковых мероприятий в районе Тархуны нашли колодцы и массовые захоронения с останками казненных. Кроме того найдены «печи», где заживо сжигали людей. (haberler.com)