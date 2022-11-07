Компания «Fenway Sports Group» выставила на продажу футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом в понедельник сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, передает «Газета.Ru«.

«FSG часто получала предложения от третьих лиц, заинтересованных в том, чтобы стать акционерами «Ливерпуля». FSG ранее заявляла, что при правильных условиях мы бы рассмотрели вопрос о новых акционерах, если это будет отвечать интересам клуба», — говорится в официальном заявлении компании для The Athletic.

Основатель «Fenway Sports Group» приобрел английский клуб в 2010 году. На текущий момент неизвестно, с кем и на какой стадии ведутся переговоры.

После 13 проведенных матчей «Ливерпуль» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имея в активе 19 очков.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа заняли второе место в группе А. На стадии 1/8 финала главного европейского клубного турнира «Ливерпуль» сыграет с мадридским «Реалом».