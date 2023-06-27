«Ливерпуль» может побороться с «Реалом» за подписание Килиана Мбаппе.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. Парижский клуб намерен продать форварда этим летом, если он не изменит свое решение. Сообщается, что «ПСЖ» ведет переговоры с «Реалом».

По словам агента ФИФА Марко Кирдемира, «Ливерпуль» готов включиться в борьбу за подписание Мбаппе. Клуб из АПЛ намерен предложить за француза «целое состояние» – речь идет о сумме около 300 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» готов предложить за Мбаппе не более 200+20 млн евро, в то время как «ПСЖ» требует 250+50 млн евро. (sports.ru)