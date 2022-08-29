Строительство заграждения на границе Литвы с Беларусью завершено. Об этом в понедельник сообщила компания Epso-G, избранная подрядчиком по данному проекту.

«В конце прошлой недели на границе установлены последние сегменты так называемого физического барьера, вся протяженность которого составляет 502 км», — сказал представитель компании по коммуникации Антанас Бубнялис.

По его словам, основные работы завершены, однако сотрудники Epso-G пока остаются у границы. «Проводится технический надзор, ликвидируются замеченные недостатки, до обычного состояния восстанавливаются дороги», — пояснил Бубнялис.

Протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км. Там, где она проходит не по водоемам, построено заграждение, которое предстоит оснастить системами видеоконтроля. На границе Литва построила стационарное заграждение высотой четыре м из металлической стержневой сетки, поверх которой идет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.