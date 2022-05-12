Из-за введенных Евросоюзом санкций против России и Беларуси в Литве оказались заморожены около €61,6 млн, сообщает агентство BNS со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (СРФП).

По данным агентства, только за прошлую неделю в стране были заморожены €22,6 млн.

Как утверждает СРФП, из-за ограничений в отношении России в Литве финансовые санкции применяются к семи юридическим лицам. Общая сумма их замороженных средств на счетах превышает €18,95 млн и почти $3 млн.

Общая сумма поступающих замороженных средств, которые подпадают под санкции Евросоюза в отношении их отправителей, составляет порядка €740 тыс., $1,5 млн и 285 тыс. российских рублей.

Кроме того, в Литве применяются санкции в отношении Беларуси: в стране заморожены счета четырех юридических и одного физического лица на общую сумму €30,5 млн и $7,7 млн.

Лицам, на которых распространяются санкции ЕС против России, ограничена возможность пользоваться тремя квартирами и одним земельным участком, сообщает СРФП.

Ранее парламент Литвы единогласно признал Россию «террористическим государством».