На фоне сообщений о росте числа мигрантов, направляющихся через Беларусь к границам ЕС власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 8 ноября, сообщила министр внутренних дел этой страны Агне Билотайте.

По ее словам, правительство в Вильнюсе изучит возможность введения в пограничном регионе режима чрезвычайной ситуации. О числе направленных к границе солдат власти в Вильнюсе не сообщили, сославшись на соображения безопасности.

Введение режима ЧС на границе поддержала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. (DW)