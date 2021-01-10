Лионель Месси установил уникальный рекорд в истории Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил очередной рекорд. Как передает OptaJose, аргентинец стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить как минимум 10 голов в течение 15 сезонов подряд.

Форвард оформил дубль в первом тайме матча 18-го тура Примеры против «Гранады». Благодаря этим голам он довел число забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Испании до 11.

Сам матч завершился со счетом 4:0 в пользу каталонцев. Напомним, что аргентинец выступает за основную команду «Барселоны» с 2003 года.