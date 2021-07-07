Для азербайджанских клубов стартовал сезон еврокубков-2021/22.

Как сообщает Apasport.az, в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу азербайджанский ФК «Нефтчи» в гостях встретился с грузинским «Динамо» (Тбилиси). Матч завершился победой «Нефтчи» со счетом 2:1. Отличились Намиг Алескеров и Эммин Махмудов.

«Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Нефтчи» (Азербайджан) — 1:2

Алескеров, 23, Марушич, 36, Махмудов, 57-пен.

Тбилиси, стадион «Борис Пайчадзе»

Главный судья – Давид Фуксман (Израиль)

Отметим, что ответный матч между командами состоится 14 июля в Баку.