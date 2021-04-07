Лига Чeмпионов: «Бавария» уступила ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик Шупо-Мотинг (37), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60).

Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля. «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира мюнхенская команда со счетом 1:0 обыграла ПСЖ.