Лидеры ЕС призвали США укрепить трансатлантическое партнерство

Лидеры ЕС поздравили Джо Байдена с победой на выборах, призвав к более тесному трансатлантическому сотрудничеству.

«Еврокомиссия готова к активизации сотрудничества с новой администрацией и новым Конгрессом» для решения, в частности, таких проблем, как пандемия коронавируса, изменение климата и вопросы общей безопасности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен (Ursula von der Leyen).

Председатель Европарламента Давид Сассоли также передал Байдену свои «наилучшие пожелания», призвав к «возрождению трансатлантических отношений, способных противостоять многочисленным вызовам, которые в настоящее время стоят перед нами». (ТАСС)