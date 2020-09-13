Лидер турок-киприотов выразил недовольство тем, что Помпео не смог с ним встретиться

Лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафа Акынджи обескуражен отказом госсекретаря США Майкла Помпео встретиться с ним во время своего краткосрочного визита на остров, который состоялся вечером в субботу. Об этом сообщил официальный представитель Акынджи Барис Бурджу.

«Разрешению проблем Восточного Средиземноморья не помочь, лишь принимая приглашение на встречу с греками-киприотами и получая одностороннюю информацию», — приводит слова Бурджу газета Cyprus Mail.

Когда выяснилось, что в программе визита Помпео значится лишь его встреча с греко-кипрской стороной в лице президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и министра иностранных дел Никоса Христодулидиса, Акынджи связался с послом США в Никосии Джудит Гарбер. Он привел доводы в пользу того, что нынешнему главе Госдепартамента США в ходе визита на Кипр следовало бы встретиться с лидерами обеих общин острова, как это сделал экс-госсекретарь Джон Керри во время своего визита в 2015 году.

По словам Бурджу, посол сообщила Акынджи, что встреча не представляется возможной из-за краткосрочности пребывания Помпео на острове. В итоге Гарбер пообещала Акынджи организовать телефонный разговор между ним и госсекретарем США, но, по словам Бурджу, лидер турок-киприотов отверг это предложение, назвав его «недостаточным и неприемлемым».