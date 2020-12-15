Лидер республиканцев в сенате поздравил Байдена с победой

Лидер республиканского большинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл поздравил избранного президента США демократа Джо Байдена с победой на выборах, передает РИА Новости.

«Сегодня я хочу поздравить избранного президента Джо Байдена, он не новый человек для сената, он посвятил много лет государственной службе, я также хочу поздравить нашу коллегу из Калифорнии, избранного вице-президента Камалу Харрис», — сказал Макконнелл, открывая заседание сената во вторник.

Президент Трамп до сих пор не признал поражения на выборах, он безуспешно пытается оспорить победу Байдена в судах, заявляя о том, что «демократы украли» у него выборы. Более сотни республиканцев в конгрессе публично поддержали претензии президента к прошедшим выборам.

Поздравление лидера республиканцев Байдена стало первым публичным признанием его победы со стороны высокопоставленного представителя Республиканской партии.

Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.