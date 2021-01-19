Лидер республиканцев в Сенате обвинил Трампа в беспорядках

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп спровоцировал штурм Капитолия. Об этом пишет ТАСС.

Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми», — сказал он.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

| 2021-01-19T22:37:17+04:00 19 января 2021, 23:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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