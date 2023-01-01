Глава Северной Кореи Ким Чен Ын оказывают военное давление на КНДР и стремятся при помощи сотрудничества с Японией и Южной Кореей создать «азиатскую версию НАТО». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова северокорейского лидера в докладе в докладе на пленуме партии страны.

По его словам, Соединенные Штаты «максимально поднимают уровень военного давления» на страну, вводя в Южную Корею на постоянной основе различные ядерные ударные средства. Также Вашингтон «основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом «укрепления альянса», погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО», добавил Ким Чен Ын.

Кроме того, северокорейский лидер подчеркнул важность укрепления самообороны КНДР на фоне внешних вызовов и ситуации в межкорейских отношениях.