Лидер белорусских католиков подал в отставку

Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, сообщает «Интерфакс».

«Святейший Отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)» — говорится в сообщении службы печати Святого престола в воскресенье.

Одновременно понтифик назначил апостольским администратором в Белоруссии епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

Как сообщалось, в сентябре ушедшего года Кондрусевичу отказали во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Митрополит является гражданином Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя эту ситуацию, заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Кондрусевич вернулся в Беларусь 24 декабря. За два дня до этого, 22 декабря министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил, что Лукашенко поручил найти решение ситуации с главой Римско-католической церкви в Беларуси.

В тот же день посольство Ватикана получило информацию об отсутствии препятствий для возвращения в Белорусь.