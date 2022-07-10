Польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перебраться в лондонский «Челси». Команда Томаса Тухеля по результатам прошлого сезона обеспечила себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

Он также отмечает, что «Пари Сен-Жермен» предпримет попытку подписать нападающего, если переговоры между «Баварией» и «Барселоной» провалятся. Сам форвард настроен на переход в каталонский или в лондонский клуб.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская «Бавария» вылетела в четвертьфинале от испанского «Вильярреала» (1:2 по сумме двух матчей).

Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

Сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, однако финансовая способность клуба может стать преградой для осуществления этого перехода.