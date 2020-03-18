Летний перерыв в «Формуле-1» перенесен на весну

Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила изменение спортивного регламента в автогонках «Формулы-1».

Как передает Apasport.az со ссылкой на на пресс-службу FIA, летний перерыв в гонках «Формула-1» перенесен на весну в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Планировалось, что эти каникулы пройдут в июле-августе. В связи с коронавирусом пауза в календаре составит вместо 14 дней 21 и пройдет с марта по апрель.

Отметим, что ранее были перенесены этапы «Формулы-1» в Бахрейне, Вьетнаме и Китае.