Летний перерыв в «Формуле-1» перенесен на весну

Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила изменение спортивного регламента в автогонках «Формулы-1».

Как передает Apasport.az со ссылкой на на пресс-службу FIA, летний перерыв в гонках «Формула-1» перенесен на весну в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Планировалось, что эти каникулы пройдут в июле-августе. В связи с коронавирусом пауза в календаре составит вместо 14 дней 21 и пройдет с марта по апрель.

Отметим, что ранее были перенесены этапы «Формулы-1» в Бахрейне, Вьетнаме и Китае.

| 2020-03-19T00:42:14+00:00 19 марта 2020, 00:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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