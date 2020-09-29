Леонид Калашников: «Согласно договоренности, Армения должна была вернуть Азербайджану 7 оккупированных районов»

«Россия должна принять все меры, чтобы в ближайшее время военные операции в зоне нагорно-карабахского конфликта прекратились, люди не погибали, стороны вернулись к переговорному процессу».

Как сообщает АПА , об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы во время принятия текста заявления по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Сейчас все говорят, что проблему нужно решать дипломатическим путем, не нужно менять статус-кво. Здесь, обращаясь к нашим парламентариям, парламенту Азербайджана и Армении, я хочу сказать, что мы готовы взять на себя посредническую миссию для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе. Российский парламент имеет такой опыт. Подписание Бишкекского протокола о прекращении огня в 1994 году стало возможным именно благодаря Межпарламентской Ассамблее СНГ. Согласно достигнутой в то время договоренности, семь захваченных ею районов Армения должна была возвратить Азербайджану. Все считают эти земли территорией Азербайджана. Третьим пунктом соглашения было возвращение вынужденных переселенцев в свои дома, определение статуса Нагорного Карабаха, референдум и прочее. Но тогдашний министр иностранных дел России Козырев помешал этому. Он отметил, что решение вопросов о возвращении оккупированных территорий и вынужденных переселенцев в свои дома, статусе Карабаха и других вопросов поручено Минской группе ОБСЕ. Уже 30 лет всё очевидно. Короче, этот процесс похоронен. Сегодня мы снова возвращаемся к началу процесса карабахского конфликта», — отметил российский парламентарий.

Л.Калашников сказал, что в проекте заявления, подготовленном возглавляемым им комитетом, главным вопросом является прекращение войны в Нагорном Карабахе: «В этом заявлении мы обратились и к парламентским ассамблеям СНГ, Совета Европы, ОБСЕ и к другим международным организациям, способным повлиять на урегулирование нагорно-карабахского конфликта».