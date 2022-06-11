Шарль Леклер в Баку в шестой раз в этом сезоне выиграл квалификацию.

На пресс-конференции, состоявшейся после квалификации, пилот «Феррари» сказал журналистам:

«Выиграть поул всегда приятно, но, пожалуй, я не ожидал, что это мне удастся сегодня, ведь Red Bull были быстрее нас в первых двух квалификационных сессиях. Я не думал, что мы сможем их опередить, но на последнем круге все сложилось», — скащал гонщик.

Пилот Ф1 признался, что с волнением ожидает гонку Гран — при Азербайджан, и отметил, что очень важно правильно работать с резиной, подчеркнув, что на бакинской трассе от этого многое зависит.

«В Барселоне и Монако нам это удалось, к тому же совершенно точно, что наш гоночный темп стал выше после того, как мы внедрили комплекс новинок. В общем, посмотрим, в какой мере это поможет нам в завтрашней гонке», — резюмировал гонщик.