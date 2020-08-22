Лавров заявил о желании США избавиться от многосторонних обязательств

США делают всё возможное, чтобы не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Об этом в субботу, 22 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

О позиции Вашингтона наглядно свидетельствуют экстерриториальные санкции, которые он применяет, сказал дипломат в эфире канала «Россия-1». В частности, это относится к Китаю, который, по мнению США, «слишком много продает и слишком мало покупает», к Ирану, который выполняет обязательства в рамках СВПД, но «плохо себя ведет», к Венесуэле, против президента которой Николаса Мадуро введены персональные санкции.

Возвращение антииранских санкций, которого добиваются Соединенные Штаты, нанесет ущерб Совбезу ООН, отметил Лавров. Россия всеми силами старается отговорить американскую сторону от этого необдуманного шага.

21 августа спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что восстановление санкций ООН против Ирана вынудит исламскую республику вернутся за стол переговоров и начать вести себя «как нормальное государство».