США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчетов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте, сделать ее рискованной для международных расчетов не только для России, но и для любой страны мира», — сказал он.

Лавров также подчеркнул, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы, которые хранятся в долларах. «Мы всячески стимулируем переход на расчет в национальных валютах, и это уже начинает вызывать на Западе такие тревожные дискуссии среди политологов и экономистов, — отметил глава МИД РФ. — Не только на Западе, в США начинают задаваться вопросом, где начнутся для них реальные проблемы, но и наши экономические операторы ощущают облегчение в решении вопросов, связанных с переводом средств».

По словам министра, разработанная ЦБ РФ система передачи финансовых сообщений не такая устоявшаяся как SWIFT, но она работает. «Я думаю, что по этому пути мы должны идти, — добавил он. — Очень важно все-таки экономику не вывести из равновесия».