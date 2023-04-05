Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1«, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в среду в Telegram-канале.

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — указал министр.

Лавров подчеркнул, что американская администрация «каждый раз грозится все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять» на Украину.

При этом глава МИД РФ считает, что отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать. «По крайней мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось», — отметил он.