Запад продолжает наращивать незаконное давление на Россию, Москва будет отвечать жестко, но не во вред себе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на просветительском марафоне «Знание».

«Шаг за шагом, наращивая незаконное давление на нас и другие страны, готовя против нас восьмой пакет санкций, Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности — это все было в одночасье перечеркнуто. Будем отвечать жестко, но не во вред себе», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что принцип взаимности никто не отменял и не отменит. «Когда объявляются незаконные санкции, мы действуем по нескольким направлениям, — продолжил он. — Во-первых, отвечаем взаимностью, но не бездумно, как это делают в большинстве случаев наши западные коллеги, когда вводимые против нас санкции вредят им гораздо больше, чем нам. Мы это делаем так, чтобы не стрелять себе в ногу, не во вред себе».