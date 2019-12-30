Лавров заявил, что иранская ядерная сделка находится под угрозой развала

Ядерная сделка с Ираном из-за позиции США и европейских участников находится под угрозой развала. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Лавров сообщил, что рассказал иранскому коллеге об усилиях России по сохранению «этой важной международной договоренности, которую пытаются подорвать США». «Это важнейшее завоевание международной дипломатии — имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) — находится под угрозой развала», — подчеркнул российский министр.

«Отмечаем, к сожалению, и непоследовательность наших коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД, — указал Лавров. — Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решения Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, международных отношений в целом».

Также Лавров заявил о планах посетить Иран в следующем году по приглашению Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мой друг и коллега пригласил меня в следующем году посетить Тегеран. Я с удовольствием этим приглашением воспользуюсь», — сказал российский министр.(ТАСС)