Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в России

Как сообщается на официальном сайте МИД РФ 23 июля Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провёл встречи с видными представителями азербайджанской и армянской общин России – председателем Совета директоров ООО «Киевская площадь» Г.С.Нисановым и Президентом Общероссийской общественной организации «Союз армян России» А.А.Абрамяном.

Обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Была отмечена важность совместной разъяснительной и воспитательной работы по предупреждению и искоренению случаев нарушения прав российских граждан по национальному признаку. Подчёркнута необходимость конструктивного вклада азербайджанской и армянской общин в создание условий для содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.