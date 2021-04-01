Лавров сравнил США с дворовыми хулиганами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США ведут себя как «дворовые хулиганы». Об этом пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что в настоящий момент «модно жизненными образами описывать происходящее».

«Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что проходило несколько лет, «маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать». По его словам, Москве «подрастать не надо».

В то же время министр заявил, что Россия не ищет соперничества. Тем не менее, противостояние между Москвой и Вашингтоном «достигло дна», хотя и остается надежда, что все понимают риски, связанные с нагнетанием напряженности.

Ранее министр заявлял, что Россия готова возобновить отношения с Европейским союзом, но она не намерена стучать в закрытую дверь. Он добавил, что в ЕС об этом осведомлены, Москва говорила об этом не раз, однако европейская сторона пока не выдвигала никаких встречных идей.