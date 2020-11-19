Лавров разъяснил главе МИД Франции параметры участия миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в четверг разъяснил главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, передает  ТАСС.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий России по прекращению всех военных действий. «Сергей Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования», — информировали в министерстве.

| 2020-11-19T21:54:30+04:00 19 ноября 2020, 22:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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