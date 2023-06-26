В интервью глава МИД РФ рассказал, что с российскими представителями связалась посол США Линн Трейси, по словам которой вооруженный мятеж является внутренним делом России. Лавров объяснил, что таким образом Вашингтон передал сигнал о непричастности к происходящему, а также надеется на безопасность ядерного оружия. При этом Лавров подчеркнул, что российские спецслужбы проверяют информацию о вероятности причастия к вооруженному мятежу западных разведслужб.