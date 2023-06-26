«Лукашенко … (предложил) постараться разрешить эту ситуацию миром, избежать большого кровопролития, которое неизбежно произошло бы в случае, если отряды мятежников продолжали движение на Москву. Это предложение было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — сообщил Лавров в интервью телеканалу RT.
Министр уточнил, что телефонный разговор произошел утром в субботу. Договоренности о мирном завершении вооруженного мятежа были достигнуты в субботу вечером, после чего бойцы ЧВК «Вагнер» начали покидать Ростов-на-Дону, где заняли здание ЮВО и военные объекты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евгений Пригожин уедет в Белоруссию.
В интервью глава МИД РФ рассказал, что с российскими представителями связалась посол США Линн Трейси, по словам которой вооруженный мятеж является внутренним делом России. Лавров объяснил, что таким образом Вашингтон передал сигнал о непричастности к происходящему, а также надеется на безопасность ядерного оружия. При этом Лавров подчеркнул, что российские спецслужбы проверяют информацию о вероятности причастия к вооруженному мятежу западных разведслужб.
Министр отметил, что многие его коллеги из других стран, в том числе из Африки, выразили солидарность с РФ, хотя некоторые из них просили не сообщать о звонках публично.