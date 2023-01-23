Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Об этом информирует ТАСС.

Наиболее вероятной темой переговоров может стать подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка.

Мероприятие намечено на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Министры также традиционно обсудят двустороннюю повестку и ключевые события на международной арене. Возможно, будут обсуждаться вопросы взаимодействия в БРИКС, где в 2023 году председательствует ЮАР.

Лавров последний раз встречался с южноафриканской коллегой в сентябре на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.