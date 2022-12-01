Министр иностранных дел России Сергей Лавров первый раз назвал войну в Украине «войной», пренебрегши пропагандистским термином «специальная военная операция».

Во время пресс-конференции 1 декабря, видео которой выложила в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева, Лавров заявил, что Россия «пошла войной на Украину», но все это «не просто так» случилось.

«С Украиной… мы же не просто вот так встали, (поскольку — УНИАН) нам не понравился Зеленский, потому что он перестал играть в КВН и перестал свой театр содержать, «Квартал 95″, и пошли мы войной на Украину. Это же не просто так все, мы же предупреждали долгие, долгие, долгие годы», — заявил глава российского МИД.

Инициативы, уступки и посредничество в вопросе мирных переговоров Лавров отказался комментировать, заявив, что Россия «хочет понять, кто что хочет предложить».