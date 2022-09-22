В последние годы киевский режим вел тотальное наступление на русский язык и ущемлял русскоговорящих в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на министерском заседании Совбеза ООН по Украине, передает ТАСС.

Как обратил внимание министр, в Украине были приняты скандальные языковые законы: об образовании в 2017 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в 2019 году, о полном общем среднем образовании в 2020 году, о коренных народах Украины в 2021 году.

«Все они нацелены на вытеснение русского языка, по сути, его полный запрет», — сказал министр.

Он отметил, что в Украине уничтожают книги на русском языке, поступая как в фашистской Германии. К тому же, как напомнил Лавров, министерство образования Украины исключило из школьной программы русский язык и русскую литературу.

По его словам, украинские власти принимали законы, которые «поощряли теорию и практику нацизма».