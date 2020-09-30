Лавров обсудил с Боррелем Карабах

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Обе стороны отметили важность немедленного прекращения огня на линии соприкосновения.

Лавров и Боррель также поддержали заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 27 сентября с соответствующим призывом.

«Подчеркнута необходимость незамедлительного и полного прекращения огня, проявления сторонами конфликта и другими странами максимальной сдержанности», — говорится в публикации.