Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.

Как передает сайт Guildhall, об этом он заявил во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ.

По данным журналистов, Лавров на этой встрече назвал оккупацию Украины «геополитической целью РФ».

«Украина — это известная затея, еще Бжезинский сказал, что Россия без Украины это так, а с Украиной — это великая держава. Конечно, мы не можем допустить, чтобы делалось это, чтобы войны, боевые действия избегались ценой постоянных и постоянных геополитических уступок», — заявил Лавров.

В ответ на процитированный вопрос о возможности применения РФ ядерного оружия, Лавров не исключил ее в дальнейшем. Он уточнил, что обычным вооружением Россия воюет только на данном этапе.

«Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду матку», — саркастично заявил глава МИД страны-агрессора.