Лавров и Мнацаканян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщает Министерство иностранных дел России, в ходе беседы была обсуждена ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

С.Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

В МИД РФ также заявили о подготовке телефонного разговора главы С.Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.