Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Анталье переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Ожидается, что стороны обсудят актуальные вопросы как двусторонней, так и международной повестки.

В Москве рассчитывают, что предстоящие переговоры поспособствуют дальнейшему развитию многоплановых отношений между Россией и Турцией.

С 22 июня Россия и Турция в полном объеме возобновили авиасообщение, ограниченное в середине апреля из-за новой волны пандемии в Турции. Решение о восстановлении полетов было принято оперштабом правительства РФ после поездки мониторинговой миссии специалистов Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма в Турцию. В связи с этим предполагается, что тема обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан РФ, находящихся в Турции, станет одной из основных на переговорах Лаврова и Чавушоглу.

Одной из международных тем, которую планируют обсудить министры, станет политическое урегулирование в Сирии после прошедших там 26 мая президентских выборов, победу на которых одержал действующий президент Башар Асад.

Ситуация в Закавказье станет еще одной важной темой переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции.

Главы МИД России и Турции обсудят также ситуацию в других районах Ближнего Востока, Северной Африке, Афганистане, обстановку в Украине, в Центральной Азии, Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе.