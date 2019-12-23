Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию и Ливию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу процесс мирного урегулирования в Сирии и содействие стабилизации ситуации в Ливии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметили в МИД РФ, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия двух стран по содействию стабилизации ситуации в Ливии», — говорится в сообщении.

Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил РИА Новости, что Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском Идлибе и Ливии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция работает с Россией, чтобы предотвратить атаки сирийской правительственной армии в Идлибе, и в Москву с этой целью в понедельник прибывает турецкая делегация. (РИА Новости)