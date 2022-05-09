Российские артисты и деятели культуры Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова объявлены персонами нон грата в Латвии. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан РФ <…> в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию», — написал он.

Причиной такого шага Ринкевичс назвал их активную поддержку действий властей России в рамках украинского кризиса.