Латвия нуждается в постоянном военном присутствии США для сдерживания России и хочет укрепить свою оборону с помощью американских ракет Patriot, заявил в понедельник министр обороны Артис Пабрикс в ходе визита главы НАТО в страну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Ригу поздно вечером в понедельник, а во вторник он встретится с 29 коллегами из стран НАТО. Альянс обеспокоен наращиванием российской военной мощи на границах Украины.

«Нам нужна дополнительная международная помощь, – заявил Пабрикс. – Мы хотели бы иметь постоянное (военное) присутствие Соединенных Штатов в нашей стране. А морская и противовоздушная оборона, по сути, предполагает переход на такие системы, как Patriot (ракеты земля-воздух)».

Силы НАТО отрабатывают в лесах Латвии боевые навыки с танками и боевыми патронами. 1500 военнослужащих приняли участие в отражении инсценированной атаки на Ригу, остановив продвижение противника к северу от города.

«Сдерживание имеет решающее значение», – отметил канадский подполковник Джон Бенсон, командующий боевой группой НАТО в Латвии. (Голос Америки)