Латвия приняла решение о приостановке железнодорожного транзита через территорию страны в свои морские порты на Балтике белорусских военных грузов. Об этом заявило латвийское министерство сообщения.

«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Беларуси в третьи страны через латвийские порты», — приводит сообщение министерства в воскресенье новостной портал DELFI.

Межправительственный договор о перевозке грузов военного назначения по железной дороге из Беларуси в третьи страны с использованием портов Латвии был подписан в январе 1994 года.