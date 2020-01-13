Латвия планирует увеличить число своих солдат в Ираке в три раза

Латвия планирует увеличить максимальное число участвующих в международной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») в Ираке против группировки «Исламское государство» военнослужащих втрое — с 10 до 30 солдат. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Артис Пабрикс.

«Это даст вооруженным силам и Минобороны больше свободы в оперативном планировании. Это не означает, что у нас там будет именно 30 солдат, но будет ли там шесть или 12 солдат — это мы уже решим в зависимости от конкретной необходимости», — сказал он в интервью Латвийскому радио.

Глава оборонного ведомства также напомнил, что мандат на участие латвийских военных в этой международной операции в Ираке заканчивается в феврале. «Решение о продлении миссии не накладывает на нас абсолютно никаких обязательств находиться в Ираке, но это дает нам возможность. Если же мы не продлим мандат, то на следующий день миссия для нас закончится», — подчеркнул Пабрикс.

Военная операция Вооруженных сил США и их союзников против ИГ Inherent Resolve осуществляется с 8 августа 2014 года. Латвия решила направить своих военных для участия в ней в январе 2016 года. Позже срок их участия в этой миссии был продлен до 1 февраля 2020 года.